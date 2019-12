Avó e dois netos, que estavam na mesma casa, morreram soterrados. Em outro bairro, um bebê de um ano também morreu - os pais dele foram resgatados com vida. Deslizamento ocorreu após temporal na tarde desta sexta-feira (13).

publicado em 14/12/2019

Buscas por irmãos duraram mais de 12 horas — Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Quatro pessoas, sendo três da mesma família, morreram soterradas após deslizamentos de terra em dois bairros de Campos do Jordão, interior de São Paulo. Os deslizamentos aconteceram após um temporal no fim da tarde dessa sexta-feira (13).De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas são dois irmãos, de 5 e 13 anos, e a avó deles de 53 anos. A casa deles, no bairro Vila Britânia, foi atingida pela terra e desabou.Cerca de 30 homens trabalharam mais de 12 horas em busca dos irmãos. O corpo da avó foi encontrado logo após o deslizamento.Na mesma casa, quatro crianças e uma jovem de 20 anos foram retiradas dos escombros pelas equipes de resgate e, de acordo com a prefeitura, passam bem. Ainda na Vila Britânia, duas casas próximas ao deslizamento de terra foram interditadas pela Defesa Civil. Os moradores estão em casas de parentes.No bairro Monte Carlo, outro deslizamento de terra também deixou uma vítima fatal. Segundo a prefeitura, a vítima é um menino de um ano e 11 meses. O pai e a mãe da criança foram socorridos e estão em observação no Hospital Municipal.Ao todo, de acordo com a prefeitura, 11 pessoas deram entrada no pronto-socorro municipal, socorridas pelas equipes de resgate.A Defesa Civil continua atuando na cidade para levantar o número de desabrigados. A Prefeitura de Campos do Jordão decretou luto oficial de três dias e cancelou as atividades natalinas por causa do incidente.