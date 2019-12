Segundo o padre, essa não é a primeira vez que vândalos entram na capela. Há três meses, o local passou por reforma e foi reaberto depois de um furto.

publicado em 16/12/2019

Criminosos invadem e destroem capela em bairro de Rio Preto — Foto: Divulgação/Paróquia Santo Antonio de Pádua

Criminosos invadiram e destruíram uma capela no Jardim Santo Antônio, em São José do Rio Preto (SP), na madrugada de sábado (14).Segundo o padre Hallison Parro, da Paróquia Santo Antonio de Pádua, voluntários da comunidade que fazem a limpeza para as missas aos sábados encontraram o local arrombado.De acordo com ele, os criminosos entraram na capela de madrugada. Um dos bandidos escalou o muro e entrou pelo telhado. Ele caiu dentro da capela após o gesso quebrar.Com a queda, algumas imagens de santos se quebraram. O outro criminoso, que estava do lado de fora, arrombou a porta lateral para ajudar o comparsa.Parte da fiação que seria furtada ficou danificada. Eles fugiram, deixando ferramentas dentro da capela, como chave de fenda, alicates, e saíram sem furtar nada.Ainda segundo o padre, essa não é a primeira vez que entram na capela. Há três meses, o local passou por reforma e foi reaberto depois de um furto. Na época, os bandidos levaram uma caixa de som.O padre informou que mais uma vez a capela deve ficar fechada para reformar o teto e para que a fiação seja refeita. Além da reforma, o padre disse que um sistema de segurança deve ser instalado na igreja.