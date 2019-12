Conforme os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, no mês de outubro houve três casos registrados

publicado em 17/12/2019

Para registrar algum caso de estupro e/ou violência, é necessário comparecer na DDM da cidade (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brOs casos de estupros em Votuporanga reduziram, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O balanço mostra que no mês de outubro deste ano houve três casos registrados, todos sendo estupro de vulneráveis.Comparando com o mês de outubro do ano passado, a diferença é quase imperceptível, principalmente, porque neste período o município registrou dois casos de estupro, também sendo a vítima menor de idade.De janeiro a outubro deste ano, os números da Secretaria de Segurança Pública mostram que em Votuporanga foram registradas 22 vítimas de estupro, sendo 13 de vulneráveis, ou seja, menores de idade e nove de vítimas maiores de 18 anos.Fazendo um comparativo com estes primeiros dez meses do ano com o mesmo período de 2018, não houve tanta diferença nos casos, já houve um caso a mais em 2019. No entanto, quando comparados entre faixa etária, a diferença é notável. No ano passado, houve 18 vítimas de estupro de vulneráreis e três estupros.No acumulado do ano passado, a situação em relação às vítimas de estupro é semelhante. Foram um total de 27 casos registrados, sendo 23 estupros contra vulneráveis e quatro estupros.Para registrar algum caso de estupro e/ou violência, é necessário comparecer na Delegacia de Defesa da Mulher de Votuporanga, que está localizada na rua Bahia, nº 3.055. Também há a possibilidade de realizar uma denúncia pelo Centro de Referência e Atendimento à Mulher (Cram), na rua São Paulo, nas proximidades do Votuporanga Clube.