Carro foi arrastado por alguns metros pelo ônibus; acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 18

publicado em 18/12/2019

Um acidente de trânsito deixou uma criança de 3 anos ferida na manhã desta quarta-feira, 18, no cruzamento da avenida Alberto Andaló com a rua Pedro Amaral, próximo ao pontilhão. A batida envolveu um carro e um ônibus.Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um Volkswagen Gol seguia pela rua Pedro Amaral quando, ao passar pelo cruzamento, foi atingido por um ônibus que seguia pela avenida Alberto Andaló. Com a batida, três dos quatro ocupantes que estavam no carro ficaram feridos. Entre eles está uma criança de 3 anos, que estava no banco traseiro e foi encaminhada para o Hospital da Criança e Maternidade com ferimentos na cabeça.Outras duas pessoas que estavam no carro também foram socorridas pelos bombeiros e levadas com ferimentos leves para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaguaré. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido.A Guarda Civil Municipal foi acionada e sinaliza o trânsito no cruzamento. A polícia foi acionada e um laudo deve ajudar a apontar as causas da batida.