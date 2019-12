Os policiais militares iniciaram o patrulhamento, conseguiram localizar a suspeita e realizar o flagrante

publicado em 18/12/2019

A mulher teria confessado o crime; ela foi presa e levada para a Central de Flagrantes de Votuporanga (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar prendeu na noite desta terça-feira uma mulher de 54 anos por ter matado sua companheira a facadas em uma residência, localizada na rua Antônia Capobion, no bairro Boa Vista II, em Votuporanga. Os policiais realizavam patrulhamento quando foram acionados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar).Segundo informações da PM, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de agressão naquele bairro e foram informados de que a suspeita havia fugido do local e deixado a companheira trancada na casa.Ao se deslocarem até o imóvel, os policiais militares precisaram utilizar de meios necessários para abrir a porta da residência para socorrer a vítima, que estava caída no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, também foi acionado e compareceu no local.O médico do Samu constatou o óbito da vítima por esfaqueamento, já que a suspeita teria desferido golpes de faca na região do tórax e abdômen. A Polícia Militar preservou o local e encontrou a arma que teria sido utilizada para cometer o crime.Depois de colher informações com populares, a equipe iniciou o patrulhamento com o objetivo de localizar a suspeito. A autora de 54 anos foi encontrada e abordada pelo bairro Parque das Nações.Após ser questionada pelos policiais, a indiciada assumiu o crime e confessou que teria desferido os golpes de faca no tórax e abdômen após uma discussão com a companheira. Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante à mulher, sendo levada até o Plantão Polícia de Votuporanga.A autoridade policial tomou ciência do ocorrido e elaborou o flagrante por homicídio. A indiciada permaneceu presa à disposição da Justiça.