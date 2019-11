Ele foi condenado pela Justiça por crime de 2011 e se escondia pra escapar

publicado em 26/11/2019

O infrator estava foragido desde junho deste ano e frequentemente se mudava a fim de não ser localizado pelos Policiais Civis (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil do Cardoso, por meio da equipe do Setor de Investigações, sob o comando do Delegado Marcos Koji Yoshizaki, cumpriu ontem (25), mandado de prisão, por porte de arma ilegal de uso restrito, de 5 anos e 10 meses em regime semiaberto.Policiais Militares apoiaram na diligência. O preso foi surpreendido em 2011 com quantidade enorme de armas e munições. Foram encontradas no rancho do preso uma espingarda, calibre 22, 88 munições do mesmo calibre intactas, e no veículo dele, uma espingarda calibre 12, 44 munições do mesmo calibre intactas, uma carabina calibre 38, 58 munições do mesmo calibre intactas, 3 munições calibre 32 intactas, 49 munições calibre 357, intactas, cerca de 700gramas de chumbo. As armas e munições encontradas no veículo estavam camufladas na carroceria da camioneta na parte das lanternas traseiras. Também foram encontradas na residência do indiciado, 22 munições calibre 38, 46 munições calibre 357, 400 munições calibre 22, 24 munições calibre 12, todas intactas, 98 espoletas, 9 munições calibre 12 deflagradas, 1 frasco contendo pólvora, 1 embalagem contendo cerca de 650 gramas de chumbo, 1 calçador de recarga de cartuchos.O infrator estava foragido desde junho deste ano e frequentemente se mudava a fim de não ser localizado pelos Policiais Civis. O preso foi capturado numa casa em construção próxima a Prefeitura Municipal.