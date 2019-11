Polícia Civil abriu inquérito para investigar se a tentativa de homicídio está relacionada com a briga entre gangues que assusta moradores do município há mais de 10 anos. Vítima está internada na Santa Casa da cidade.

publicado em 18/11/2019

Mais de 100 pessoas foram presas por envolvimento em crimes de gangues em Andradina — Foto: Reprodução/TV TEM

Um jovem de 18 anos foi baleado no bairro Jardim Europa, em Andradina (SP), no fim de semana. A Polícia Civil investiga se a tentativa de homicídio está relacionada com a briga entre gangues que assusta moradores do município há mais de 10 anos.De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava em um bar quando um carro ocupado por dois homens se aproximou e o passageiro disparou diversas vezes.O jovem, que tinha passagens pela polícia enquanto era menor de idade, foi atingido na região da lombar e uma das pernas. Ele foi levado para a Santa Casa da cidade, onde permanece internado.O autor dos disparos não foi identificado, mas um inquérito foi aberto pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) para investigar o crime.Ainda segundo a polícia, cerca de 25 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas e outras 100 foram presas desde que a briga entre gangues começou na cidade. O conflito envolve, principalmente, jovens e adolescentes de pelo menos seis bairros de Andradina.