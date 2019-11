Os policiais realizavam patrulhamento quando receberam informações de denúncias da prática do crime do indiciado próximo a uma mata

publicado em 17/11/2019

Os policiais da Força Tática apreendeu crack, cocaína, além de uma balança de precisão e dinheiro (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Força Tática prenderam na noite deste sábado um homem de 44 anos pelo envolvimento com o tráfico de drogas na rua Das Araras, na zona Norte de Votuporanga. A equipe realizava patrulhamento em combate ao crime na cidade quando receberam denúncias sobre a prática do tráfico por parte do indiciado.Segundo informações da PM, as denúncias informavam que o traficante comercializava o entorpecente próximo a uma mata existente no local. Os policiais se deslocaram até o local, onde, no cruzamento das ruas Das Araras e Rio Colorado, encontraram o homem em atitude suspeita.Ao ver a aproximação da viatura policial, o acusado demonstrou nervosismo e saiu correndo, com o intuito de despistar da equipe da Força Tática, no entanto, foi contido e abordado logo em seguida. Conforme a PM, o traficante já é conhecido nos meios policiais pela prática do crime.Os policiais militares localizaram durante a abordagem diversas porções de crack, cocaína, além de balança de precisão e dinheiro proveniente do tráfico das drogas. Diante dos fatos, a Força Tática deu voz de prisão ao indiciado, sendo encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga.Na delegacia, a autoridade policial tomou ciência dos fatos e decretou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. O acusado permaneceu detido à disposição da Justiça.