publicado em 04/11/2019

Uma faxineira de 65 anos esfaqueou o marido de 67 anos durante uma briga entre o casal neste domingo (3), no bairro Solo Sagrado, em São José do Rio Preto (SP).Segundo informações do boletim de ocorrência, o casal de idosos ingeriu bebidas alcoólicas e o homem agrediu a mulher com três tapas no rosto. A mulher disse aos policiais que o homem a desafiou a dar a facada, dizendo "se você for mulher, pega essa faca e me acerta".A faxineira disse que em momento algum tinha a intenção de matá-lo, querendo apenas se defender das agressões. O homem levou uma facada na região abdominal.Ele foi socorrido e levado para Santa Casa da cidade. O estado de saúde dele é estável e sem previsão de alta.