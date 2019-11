Ladrões encapuzados invadiram o local e roubaram aproximadamente R$ 85 mil em dinheiro e uma caminhonete

publicado em 06/11/2019

As equipes realizaram cerco nas estradas da região e seguem promovendo buscas (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO proprietário de uma indústria em Valentim Gentil foi feito refém junto com sua família durante um assalto em sua residência, na noite desta terça-feira. Ladrões encapuzados invadiram o local e roubaram aproximadamente R$ 85 mil em dinheiro e uma caminhonete.Segundo informações preliminares, os criminosos chegaram no local com capuzes na cabeça, anunciaram o assalto e fez a família de refém. Após roubarem o dinheiro, que seria utilizado para o pagamento do salário dos funcionários da indústria, eles fugiram do local levando o veículo.A Polícia Militar foi acionada e encontrou a caminhonete do empresário abandonada. As equipes realizaram cerco nas estradas da região e seguem promovendo buscas para conseguir prender os ladrões.