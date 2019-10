O curso, iniciado em janeiro deste ano, foi concluído por 625 homens e 72 mulheres que já integravam a instituição

publicado em 11/10/2019

Os votuporanguenses Sargento Alessandro Carvalho (CPAM1), o Sargento Cristiano Almeida Valim (9º BPM/M), o Sargento Luciano Lima (23º BPM/M) e o Sargento Rafael Martin (Corpo de Bombeiros) concluíram o curso (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar formou, na manhã desta sexta-feira, 697 sargentos no Curso Superior Tecnólogo de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública. O governador João Doria e o secretário da Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos, participaram da solenidade no Sambódromo do Anhembi, no bairro Santana, zona norte da Capital.“Em São Paulo, as polícias trabalham unidas sob comando do general Campos, com capacidade de ouvir, dialogar e de construir uma política de Segurança Pública que tornou São Paulo o Estado mais seguro do país. E esse é o dever de vocês, sargentos que se formam hoje”, afirmou Doria referindo-se ao empenho do efetivo para garantir a segurança da população.Dentro os sargentos formados, quatro votuporanguenses concluíram o curso, sendo o Sargento Alessandro Carvalho (CPAM1), o Sargento Cristiano Almeida Valim (9º BPM/M), o Sargento Luciano Lima (23º BPM/M) e o Sargento Rafael Martin (Corpo de Bombeiros).O curso, iniciado em janeiro deste ano, foi concluído por 625 homens e 72 mulheres que já integravam a instituição e, agora, sobem de patente. Em mais de 1.600 horas de aula, foram abordadas disciplinas como Inteligência Policial, Doutrina de Polícia Comunitária e Ostensiva, Direitos Humanos, Direito Penal e Legislação, Gerenciamento de Crises, entre outras.Para ingresso, o policial precisava, entre outros requisitos, ser cabo ou soldado de 1ª classe, com pelo menos cinco anos de serviço, estar no efetivo exercício das funções policiais-militares e ter comportamento considerado, no mínimo, bom nos últimos dois anos. Além disso, era preciso ter sido considerado apto em inspeção de saúde e em teste de aptidão física.“O sargento é o elo entre o comando e a tropa. É ele um dos grandes gestores da ação de comando no ambiente de trabalho. Hoje São Paulo está mais rico porque tem quase 700 sargentos trabalhando para ele. Por isso é importante essa formatura. O Estado está enriquecido, a Polícia Militar e a população paulista”, afirmou o titular da pasta.O paraninfo foi o coronel João Silva Soares Castilho, que atualmente é o chefe do Centro de Inteligência da PM, mas atuou como comandante da Escola Superior de Sargentos entre 2015 e 2016. Ele ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1984 e possui cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais, de Policiamento Ambiental e Superior de Polícia.O patrono da turma foi o soldado Erik Henrique Ardengue, que faleceu no dia 13 de março de 2017, aos 28 anos de idade e seis na PM. Na ocasião, o praça trabalhava na 2ª Companhia do 43º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) e estava atendendo a uma ocorrência de roubo a carro-forte.