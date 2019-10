Motorista do carro realizou teste do bafômetro que constatou a embriaguez. Ele foi preso em flagrante.

publicado em 09/10/2019

Cabo Antônio Cardoso morreu no local do acidente — Foto: Arquivo Pessoal

Um policial militar morreu na noite desta terça-feira (8) após um motorista bater na traseira da moto que ele estava pilotando, na Rodovia Gabriel Melhado, em Bilac (SP).Segundo informações da Polícia Rodoviária, o cabo Antônio Cardoso, de 31 anos, seguia de moto para a casa dele quando foi atingido por um carro conduzido por um motorista de 38 anos. O PM morreu no local do acidente.De acordo com a polícia, o motorista do carro realizou teste do bafômetro que constatou a embriaguez. Ele foi preso em flagrante levado para cadeia de Penápolis (SP).