A operação denominada ‘Apaniguados’ tem o objetivo de combater os crimes de fraude de licitação, fraude a concurso público

publicado em 07/10/2019

Mulher detida na operação do Ministério Público contra fraudes em licitação e concurso é levada para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas (Foto: Felipe Boldrini/EPTV)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUma operação que investiga fraudes a licitações foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO) e a Promotoria de Justiça de Macatuba nesta segunda-feira em diversas cidades e cumpriu mandado de buscas e apreensão em Votuporanga.A operação denominada ‘Apaniguados’ tem o objetivo de combater os crimes de fraude de licitação, fraude a concurso público, falsidade ideológica e corrupção. Foram cumpridos no total 13 mandados de busca e apreensão em Campinas, Jaguariúna, Cosmópolis, Santo Antônio de Posse, Cordeirópolis, Nova Odessa, Holambra, Macatuba e Votuporanga.Conforme informações preliminares, um grupo de criminosos está sendo investigado há mais de quatro meses. Os membros eram investigados pela fraude de concursos públicos, principalmente de Consórcios Públicos e havia a participação de agentes públicos no mesmo esquema.Os agentes públicos envolvidos no crime recebiam propina dos criminosos e eram responsáveis pela indicação de candidatos que eram favorecidos nos concursos. A investigação segue em sigilo.