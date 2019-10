Segundo a Polícia Militar, vítima disse que foi fazer uma rotatória e não viu o carro

publicado em 01/10/2019

A mulher contou à polícia que não viu o veículo (Foto: Reprodução)

Uma mulher ficou ferida após bater a moto que estava pilotando em um carro na Rodovia Pericles Bellini, em Parisi (SP), na noite desta segunda-feira (30).Segundo informações da Polícia Militar, a mulher seguia com a moto quando foi fazer uma rotatória na rodovia e bateu no carro, que seguia pela rodovia no sentido de Votuporanga a Cardoso (SP).A mulher contou à polícia que não viu o veículo. Ela teve ferimentos na perna e foi socorrida para Santa Casa de Votuporanga. O condutor do carro não precisou de atendimento médico.