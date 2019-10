A Polícia Militar e Científica esteve no local para levantar mais informações sobre a morte do morador

publicado em 25/10/2019

Homem conhecido como Penoso foi encontrado morto em um canavial em uma área rural de Magda (Foto: Arquivo Pessoal)

Na manhã desta sexta-feira (25), um morador de Cosmorama conhecido como Penoso foi encontrado morto em um canavial em uma área rural de Magda.De acordo com informações, a primeira suspeita é de que seja roubo seguido de morte, já que a vítima estava sem sua moto e sem seus pertences pessoais.A Polícia Militar e Científica esteve no local para levantar mais informações sobre a morte do morador.