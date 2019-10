O irmão disse aos policiais que ia visitá-lo com frequência e, em uma dessas visitas, encontrou o irmão morto na casa

publicado em 10/10/2019

O corpo da vítima foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) para passar pelo exame necroscópico (Foto: Araçatuba | SBT Interior)

Um homem de 37 anos foi encontrado morto pelo irmão na casa dele, no conjunto habitacional José Saran, em Araçatuba (SP), nesta quarta-feira (9) à noite.Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima tinha problemas de saúde e ingeria muita bebida alcoólica.O irmão disse aos policiais que ia visitá-lo com frequência e, em uma dessas visitas, encontrou o irmão morto na casa.No registro policial, não há a informação de como o corpo estava no momento em que foi achado.O corpo da vítima foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) para passar pelo exame necroscópico. As causas da morte ainda estão sendo investigadas.