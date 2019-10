No carro, além do motorista, estava a mulher e as três filhas do casal, de 4, 8 e 12 anos. Homem ficou preso e o restante foi liberado.

publicado em 21/10/2019

Homem foi preso com mais de 80 tabletes de maconha escondidos em painel de carro — Foto: Divugação/Polícia Rodoviária Federal

Um homem de 40 anos foi preso neste domingo (20) com mais de 80 tabletes de maconha dentro do carro, na rodovia BR-153, em José Bonifácio (SP). No carro, além do motorista, estava a mulher e as três filhas do casal, de 4, 8 e 12 anos.Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro foi abordado durante uma fiscalização de rotina, e por o motorista apresentar nervosismo, os policias fizeram buscas no carro do homem e encontraram a droga dentro do painel do veículo.O motorista confessou para os policiais que comprou a droga em Dourados (MS) e a revenderia em Ribeirão Preto (SP). Ele foi levado para a Polícia Federal de São José do Rio Preto (SP), onde permanece preso.A mulher dele, de 43 anos, foi ouvida e liberada. As filhas do casal ficaram com a mãe. O peso da droga foi de aproximadamente 41 quilos.