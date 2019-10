Os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando localizaram o indiciado em atitude suspeita pela região

publicado em 19/10/2019

Os policiais militares apreenderam um rifle calibre 22 com carregador, além de 40 munições (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares apreenderam um homem de 50 anos por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido durante a madrugada deste sábado, no bairro Palmeiras I, em Votuporanga. A equipe realizava patrulhamento de rotina quando localizaram o indivíduo.Segundo informações da PM, por conta da atitude, os policiais realizaram a abordagem do acusado e promoveram buscas pessoal, sendo que nada de ilícito foi localizado. Questionado, o homem acabou confessando que possuía uma arma de fogo em sua residência.Cientes das informações, a equipe da Polícia Militar se deslocou até a casa do indiciado e encontraram durante as buscas um rifle calibre 22 contendo um carregador, além de 40 munições intactas para o mesmo calibre da arma de fogo.Indagado pelos policiais, o homem afirmou que não possuía um registro da arma. Diante dos fatos, a Polícia Militar deu voz de prisão ao acusado, sendo encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga.Na delegacia, foi elaborado a apreensão da arma de fogo e munições para posteriormente ser encaminhada para a Polícia Técnico Científica. O homem foi ouvido e liberado em seguida para responder o crime em liberdade.