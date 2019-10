Um é comerciante e o outro já é conhecido nos meios policiais pelo crime; equipe da PM recebeu informações sobre o tráfico

publicado em 01/10/2019

Os policiais militares apreenderam diversas porções de maconha e uma grande quantia em dinheiro (Foto: Divulgação/PM )

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br

Policiais militares prenderam durante a noite desta segunda-feira dois homens pelo envolvimento com o tráfico de drogas, pelo bairro Cecap II, em Votuporanga. Um dos indivíduos, de 26 anos, já é conhecido nos meios policiais pelo crime e o outro, de 34 anos, é comerciante na cidade.

Segundo informações da PM, durante o patrulhamento pela região, os policiais militares receberam denúncias de que o traficante estaria de carona em um veículo em atitude suspeita pela avenida Onofre de Paula, sentindo a rodovia Péricles Belini.

A equipe da Polícia Militar, ciente das informações, iniciou as buscas, sendo possível abordagem o veículo na rodovia. Ao ver a aproximação da viatura policial, o traficante jogou um objeto as margens da pista, a afim de tentar se livrar do entorpecente durante a abordagem.

Além das porções de maconha, os policiais ainda apreenderam uma quantia em dinheiro e, após questionar o traficante e o condutor do veículo, que é usuário, conseguiram informações de onde estaria escondida o restante das drogas.

Os policiais militares se dirigiram até um estabelecimento comercial, onde foi realizado buscas pelo local. Durante a abordagem do comerciante, a PM encontrou mais algumas porções da droga e uma quantia em dinheiro.