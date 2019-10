A simulação seguiu todas as etapas reais de um acidente, com acionamento do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar e agentes de trânsito

publicado em 16/10/2019

A simulação de uma colisão frontal entre ônibus e automóvel gerou 40 vítimas (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Quem passou pelo Parque da Cultura nesta quarta-feira percebeu uma cena atípica no local. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com apoio da Prefeitura de Votuporanga, realizou uma simulação de acidente de trânsito com vítimas presas em ferragem e princípio de incêndio. O treinamento foi na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça.Os profissionais envolvidos chegaram no local às 16h e utilizaram o método START (Triagem Simples e Tratamento Rápido), sendo elas classificadas em verde, amarelo, vermelho e preto.A simulação de uma colisão frontal entre ônibus e automóvel gerou 40 vítimas, sendo 36 no ônibus e quatro no automóvel. Vinte e cinco vítimas apresentaram quadro consciente, orientado, com ou sem ferimentos leves. Sete vítimas estivam conscientes, orientadas com luxações. Cinco apresentaram quadro vermelho, com fraturas e possibilidade de óbito. Três vítimas tiverem quadro preto, considerado em óbito.A simulação seguiu todas as etapas reais de um acidente, com acionamento do Corpo de Bombeiros, SAMU (Unidades de transporte Básica e Avançada), Polícia Militar e agentes de trânsito. No transcorrer da ocorrência, além da utilização do método START, foi realizado o salvamento de vítimas, regulação, transporte, desencarceramento e extinção de incêndio. O local foi periciado, e em seguida foi realizada a limpeza e liberação da via.Segundo o Corpo de Bombeiros, a iniciativa busca alertar sobre a temática dos acidentes de trânsito e aumentar a percepção de risco pelas comunidades, suas formas de prevenção, mitigação e resposta, assim como criar uma sociedade mais consciente, por meio do fortalecimento da cultura de prevenção, de modo a integrar as esferas estadual, regional e municipal, para a correta integração dos órgãos e treinamento para o caso de um eventual incidente de maior proporção.“É importante ressaltar que esses treinamentos são fundamentais para manter a qualidade no serviço, refletindo diretamente em benefício à população”, informou a Corporação.