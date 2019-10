Wesley de Araújo Haberler Machado, Gabriel Vasconcelos Araújo e Marcos Antônio Ferreira Cuevas Júnior foram condenados por homicídio qualificado e dupla tentativa de homicídio em Andradina (SP).

publicado em 24/10/2019

Roberto Taveira estava no bar quando foi atingido — Foto: Reprodução/Facebook

Foram condenados a quase 100 anos, com as penas somadas, os três homens acusados de participarem do assassinato do frentista Roberto Taveira, de 46 anos, em Andradina (SP). A decisão foi dada no fim do júri popular realizado no Fórum do município nesta quarta-feira (23), das 11h às 21h.De acordo com o Ministério Público, Wesley de Araújo Haberler Machado, Gabriel Vasconcelos Araújo e Marcos Antônio Ferreira Cuevas Júnior foram condenados por homicídio duplamente qualificado, duas tentativas de homicídio e corrupção de menores.Wesley de Araújo Haberler Machado foi condenado a 39 anos de prisão, já Gabriel Vasconcelos Araújo e Marcos Antônio Ferreira Cuevas Júnior foram condenados a 29 anos.Roberto foi morto por engano, a menos de 50 metros da casa onde morava, no bairro Pereira Jordão, no dia 9 de abril de 2018, atingido por um disparo de arma de fogo. A morte foi causada por uma briga entre gangues que aterrorizam os moradores do município há mais de 10 anos.Segundo a Polícia Civil, ele tinha acabado de chegar do trabalho e estava indo comprar refrigerante no bar, quando dois homens armados invadiram o local e atiraram.Quatro dias depois do crime ser cometido, a Polícia Civil de Andradina fez uma operação no município e cumpriu cinco mandados de prisão e outros cinco de busca domiciliar. Durante as ações, os acusados de matar Roberto foram presos.