Um dos veículos acabou atingindo algumas motocicletas que estavam estacionadas

publicado em 23/10/2019

O acidente ocorreu nesta quarta-feira no cruzamento das ruas São Paulo e Alagoas (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira entre dois automóveis no cruzamento das ruas São Paulo e Alagoas, no centro de Votuporanga. Um dos veículos acabou atingindo algumas motocicletas que estavam estacionadas. Ninguém ficou ferido.Segundo informações preliminares, um dos veículos seguia pela rua São Paulo e teria colidido contra o outro carro, que seguia pela rua Alagoas. Posteriormente, um dos automóveis acabou atingindo algumas motocicletas que estavam estacionadas na rua São Paulo.Apesar da colisão, não houve registros de feridos no local. As causas do acidente serão investigadas.