Médicos com casamento marcado morrem em acidente

publicado em 10/10/2019

O carro do casal ficou destruído e os dois morreram no local (Foto:Crédito: São Carlos Agora)

Um grave acidente registrado na tarde de ontem vitimou um casal de médicos em São Carlos (SP), a 247 km da capital. O acidente ocorreu na Rodovia Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), que liga a cidade a Ribeirão Preto (SP).

Abner Brito Santos Donato, 31, que conduzia o veículo, e a noiva, Fernanda Coimbra Pacheco, 31, que estava no banco de passageiros, retornavam para casa em Ribeirão, quando o carro em que viajavam invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão que seguia no sentido oposto.

O impacto foi tão forte que motor e rodas do veículo em que o casal estava foram arremessados a cerca de 100 metros do local do acidente.

Familiares confirmaram que o casal já morava junto em Ribeirão Preto, mas pretendia oficializar a relação no próximo ano. De acordo com o pai da médica, o empresário Zaqueu Pacheco, o casamento da filha estava marcado para o mês de março.

Dados do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Rodoviária afirmam que chovia no momento do acidente. O condutor do caminhão relatou aos policiais rodoviários que tentou frear quando percebeu o veículo vindo em sua direção, mas não conseguiu evitar o impacto.

O carro do casal ficou destruído e os dois morreram no local. A frente do caminhão também ficou bastante danificada. De acordo com boletim de ocorrência, o acidente foi registrado no início de uma pequena curva e a pista se encontrava escorregadia devido à chuva registrada naquele momento. A causa exata do acidente ainda será investigada.

Ambos os médicos trabalhavam em São Carlos: Fernanda no Ambulatório Médico de Especialidades (AME), e Abner em uma clínica de especialidades. Tanto o AME quanto a clínica divulgaram nota lamentando o ocorrido.

"Dra. Fernanda era uma médica exemplar, muito querida pelos colegas de trabalho e pacientes e, prestava seus serviços juntos ao AME São Carlos desde o início das atividades em março de 2018", diz o comunicado da AME. "A perda de profissionais talentosos, que sempre distribuíram atenção e bom ânimo a todos que desfrutaram de suas presenças, sem dúvida alguma, nos deixa perplexos e enlutados."

Abner era da Bahia, especializado em medicina nuclear e proprietário de uma clínica em Guanambi (BA). Além de trabalhar na clínica de São Carlos, também atendia no Hospital Amaral Carvalho em Jaú (SP). Fernanda era neurologista e e natural de Cornélio Procópio (PR).

O corpo do rapaz será sepultado em Guanambi (BA). Já o funeral de Fernanda será realizado em sua cidade natal, no Paraná.