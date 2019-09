O indiciado foi submetido a revista pessoal durante a abordagem e nada de ilícito foi localizado

publicado em 28/09/2019

Os policiais localizaram o indiciado no cruzamento das ruas Rio Araguaia e João Reganin, na zona Norte da cidade (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brEquipes da Rocam e Força Tática prenderam ontem um jovem de 21 anos que possuía um mandado de prisão preventiva expedido contra ele em razão de um roubo ocorrido em Votuporanga. A ação da Polícia Militar ocorreu durante o patrulhamento em combate a criminalidade na zona Norte da cidade.Segundo informações da PM, ao adentraram no cruzamento das ruas Rio Araguaia e João Reganin, avistaram um indivíduo que demonstrou uma atitude suspeita e nervosismo ao perceber a aproximação da viatura policial, razão pelo qual foi abordado logo em seguida.O indiciado, que já é conhecido nos meios policiais pela prática de furtos, roubos e tráfico de drogas no município, foi submetido a revista pessoal durante a abordagem e nada de ilícito foi localizado.Os policiais militares realizaram pesquisa criminal, onde foi encontrado um mandado de prisão preventiva expedido contra o acusado, sendo reconhecido como o autor do roubo ocorrido no dia 19 de setembro, no bairro Jaboticabeiras.Diante dos fatos, os policiais da Rocam e Força Tática encaminharam o indiciado até a Central de Flagrantes de Votuporanga. Após a autoridade elaborar o boletim de ocorrência, ele permaneceu detido à disposição da Justiça.