O traficante já estava sendo investigado pelo envolvimento com o crime naquela cidade

publicado em 21/09/2019

O traficante foi levado até a Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e autuado por tráfico de drogas (Foto: Divulgação/Polícia)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA parceria da Polícia Civil e Polícia Militar resultou na prisão de um homem, conhecido como “Toninho Laranja”, por tráfico de drogas, no município de Valentim Gentil, nesta sexta-feira. O traficante já estava sendo investigado pelo envolvimento com o crime naquela cidade.Segundo informações da polícia, nesta sexta-feira, os agentes realizaram uma abordagem surpresa na residência no acusado, localizada na avenida Horácio Gonçalves, uma vez que as autoridades receberam denúncias de que no imóvel possuía entorpecentes e uma arma de fogo.Durantes as buscas pelo local, os policiais civis e militares localizaram aproximadamente três quilos de maconha, que posteriormente seriam fracionados e renderiam em torno de mil porções menores para serem comercializadas aos dependentes químicos.Em virtude dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao indiciado, sendo encaminhado até a delegacia de polícia. Lá, a autoridade policial colheu o depoimento do homem, que foi autuado por tráfico de drogas e depois conduzido até uma cadeia pública da região para ficar à disposição da Justiça.