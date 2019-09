Mãe da vítima contou que o homem jogou a menina em uma cama e deitou em cima dela e mesmo que com roupa, começou a fazer movimentos de uma relação sexual.

Eles foram levados ao Plantão Policial, onde foi dada voz de prisão para o auxiliar de serviços gerais (Foto: Divulgação)

Um auxiliar de serviços gerais de 23 anos foi preso nesta quinta-feira (19) suspeito de estuprar a enteada de 9 anos em São José do Rio Preto (SP).De acordo com o boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou na casa onde os dois moram, o suspeito tentou fugir do local quando viu a viatura.Para a polícia, a mãe da vítima contou que o homem jogou a menina em uma cama, colocou um travesseiro no rosto dela e deitou por cima dela, e mesmo que com roupas, começou a fazer movimentos de uma relação sexual.O suspeito negou para a polícia a versão da vítima e disse que jogou a menina na cama por ela ter desobedecido uma ordem dele. Ele ainda falou para os policiais que deitou em cima da menor porque ela estava descontrolada.Ainda segundo o boletim de ocorrência, o pescoço da vítima estava vermelho e as roupas do homem estavam molhadas.Eles foram levados ao Plantão Policial, onde foi dada voz de prisão para o auxiliar de serviços gerais. A mãe da menina foi orientada a levar as roupas da filha na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para que ajude na investigação do caso.