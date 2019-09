Ministério Público investiga os crimes de fraude em licitações, lavagem de dinheiro e uso de documento falso

Gaeco faz operação em Santa Adélia e Ariranha (Foto:Gaeco)

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Rio Preto fez uma grande operação na manhã desta sexta-feira, 27, para investigar fraude em licitação na compra de medicamentos e produtos de saúde nas prefeituras de Ariranha e Santa Adélia, que podem envolver empresas de Rio Preto e Cedral.Segundo o promotor do Gaeco, Tiago Fonseca, as investigações apontaram suspeita de fraudes licitatórias, incluindo utilização de documentos falsos e lavagem de dinheiro, em prejuízo ao erário municipal durante processos de compra de medicamentos e produtos para a saúde. "Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas sedes das prefeituras de Santa Adélia e Ariranha, além de sedes de empresas, localizadas em Cedral e Rio Preto", explica o promotorA operação conta com participação de dois promotores de Justiça, nove servidores do Ministério Público, cinco técnicos do Tribunal de Contas, além de 25 policiais militares do 9º Batalhão de Ações Especiais (BAEP) de Rio Preto.