publicado em 27/09/2019

Droga estava escondida dentro de malas em Rio Preto — Foto: Arquivo Pessoal

Duas mulheres, de 33 e 43 anos, foram presas ao serem flagradas transportando 50 quilos de maconha dentro de um ônibus, na rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto (SP), na manhã desta sexta-feira (27).De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo em que as passageiras estavam foi parado durante abordagem de rotina.Ao realizar a vistoria, policiais encontraram 55 tabletes de maconha escondidos em três malas, que estavam no bagageiro externo do ônibus com destino a Brasília (DF).Ainda segundo a PRE, ambas foram levadas à delegacia, receberam voz de prisão em flagrante e ficaram à disposição da Justiça. A droga foi apreendida e será incinerada.