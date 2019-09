Segundo informação da Força Tática, havia denúncia de que o adolescente traficava próximo a uma escola de Votuporanga

publicado em 03/09/2019

Os policias da Força Tática apreendeu uma pedra de crack, dinheiro, balança de precisão, entre outros objetos (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais da Força Tática de Votuporanga apreenderam um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas na zona Sul da cidade. O flagrante ocorreu nesta segunda-feira durante o patrulhamento da equipe, que já estava ciente sobre a prática do crime do menor próximo a escola Cemei José Modesto Sobrinho, no bairro Palmeiras I.Segundo informações da Força Tática, os policiais iniciaram patrulhamento, onde conseguiram localizar o menor infrator no cruzamento da rua Joaquim Franco Garcia com a avenida Conde Francisco Matarazzo. Durante buscas pelo local, a equipe apreendeu R$ 400 em dinheiro e um aparelho celular.Questionado, o adolescente alegou que estava morando com seu pai, no entanto, os policiais militares estavam cientes de que o infrator residia na casa de sua avó, que está localizada na rua Joaquim Franco Garcia.A Força Tática se deslocou até a residência, onde o menor acabou confessando que no local havia drogas, sendo encontrada uma pedra bruta de crack, que após ser fracionada renderia aproximadamente 500 porções menores para serem vendidas aos dependentes químicos, além de uma balança de precisão, embalagens plásticas e uma lâmina para embalar a droga.Diante dos fatos, os policiais deram voz de apreensão ao adolescente, sendo encaminhado até a sede da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga. Lá, a autoridade elaborou o boletim de ocorrência de flagrante de ato infracional e o menor permaneceu detido na carceragem local à disposição da Vara da Infância e Juventude.