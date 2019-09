Danilo Ratier da Silva e Carlos Augusto da Rocha Ruiz devem cumprir a pena em regime inicial fechado

publicado em 06/09/2019

O julgamento iniciou às 9h e terminou por volta das 19h30, no Fórum da Comarca de Votuporanga (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO Conselho de Sentença julgou e condenou ontem Danilo Ratier da Silva e Carlos Augusto da Rocha Ruiz por matar Israel Elton dos Reis Morais, em 2018. A dupla estava presa desde o ano passado. O Tribunal do Júri teve início às 9h e terminou por volta das 19h30, quando a sentença terminou de ser redigida, no Fórum da Comarca de Votuporanga, e foi presidido pelo juiz de Direito, Jorge Canil.Durante a leitura da sentença, o juiz disse que o Conselho de Sentença decidiu de forma idêntica para ambos os acusados, reconhecendo a materialidade, a letalidade e a autoria, afastando a absolvição e acolhendo o motivo fútil, rejeitada a outra qualificadora. “Os dois tem condenação definitiva por tráfico, embora Carlos seja tecnicamente primário. Aproveitaram-se da condição vulnerável da vítima e da companheira dela, executando o crime”.Jorge Canil ainda falou que pelo o que se apurou e foi reconhecido pelo Conselho, cuidou-se da verdadeira execução motivada por dívida contraída pela vítima. Do exposto, o juiz condenou Carlos e Danilo. “Aplico-lhe a pena final de 15 anos de reclusão para Carlos e de 16 anos de reclusão para Danilo, a ser cumprida em regime inicial fechado, sem direito de apelar em liberdade, porque se trata de crime hediondo”, finalizou.Os advogados de defesa, Cláudia Cristina Diez de Andrade e Jaime Pimentel disseram ao jornal A Cidade que irão recorrer da sentença determinada durante o julgamento, uma vez que não concordaram com a qualificadora e pena atribuída.Representando o Ministério Público, o promotor Thomás Oliver Lamster preferiu não se manifestar a respeito do julgamento.O Tribunal do Júri foi composto pelos seguintes jurados: Adriana Lopes da Silva, Patrícia Batista de Oliveira, Juliana Smith Gallo, Valdemar Delavale Júnior, João Batista de Oliveira, Luciano de Sousa Ferreira e Oteniel Ressude Rincan.O crime aconteceu na madrugada do dia 16 de junho do ano passado, na rua Paulo Moreti, esquina com a rua Rio Araguaia, no bairro Pró-povo em Votuporanga.Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência em que uma pessoa teria sido atingida por disparos de arma de fogo no bairro Pró-povo. De mediato os policiais seguiram para o local dos fatos, onde a companheira da vítima contou que Israel estava na esquina das ruas quando uma motocicleta com dois indivíduos se aproximou, sendo que o passageiro pulou em direção à vítima e efetuou dois disparos.A mulher também disse para a PM que com os tiros Israel caiu ferido e o indivíduo que estava armado ainda se aproximou e efetuou outros três ou quatro disparos em direção ao homem. A vítima, alvejada com disparos no tórax e no pescoço, foi socorrida pela equipe do Samu e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga ainda com vida, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.