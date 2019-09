Policiais encontraram uma nota de R$ 50 falsa com o rapaz, que tentou aplicar pela segunda vez o golpe.

publicado em 17/09/2019

Os policiais encontraram com o jovem R$ 50 em nota falsa, além de outra nota falsa na carteira (Foto: Reprodução)

Um jovem de 18 anos foi flagrado pela polícia na madrugada desta terça-feira (17) ao tentar passar notas falsas no comércio de São José do Rio Preto (SP). O homem pediu comida por um aplicativo e tentou passar as notas.De acordo com o boletim de ocorrência, na segunda-feira (16) o autor fez dois pedidos de pastéis, que seriam para ele e o irmão. Um no valor de R$ 14 e outro de R$ 18. O suspeito pediu troco para R$ 50 nos dois pedidos.Quando o entregador foi embora depois de entregar o pedido, ele percebeu que as notas eram falsas. Ele tentou voltar ao local da entrega, mas percebeu que o jovem utilizou uma localização aleatória para fazer o pedido.Na terça-feira, o autor tentou aplicar o mesmo golpe, mas em um endereço diferente. Quando chegou ao local da entrega e viu que era a mesma pessoa, o entregador chamou a polícia.Os policiais encontraram com o jovem R$ 50 em nota falsa, além de outra nota falsa na carteira. O homem irá responder por introduzir moeda falsa no mercado.