Vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa da cidade com diversas fraturas no corpo.

publicado em 03/09/2019

Idosa sobreviveu após ser atropelada por trem em Jales — Foto: Arquivo Pessoal

Uma idosa de 76 anos sobreviveu após ser atropelada por um trem em Santa Fé do Sul (SP), na manhã desta terça-feira (3).Segundo o Corpo de Bombeiros, o trem passava próximo à rodoviária da cidade quando a idosa foi atropelada. A corporação não soube dizer como ela caiu nos trilhos do trem.Ela foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade, mas foi transferida para Santa Casa com diversas fraturas pelo corpo.A assessoria da unidade hospitalar afirmou que a paciente encontra-se consciente, orientada e que estado de saúde dela é estável.A nota também diz que a idosa passou por exames que constataram uma fratura no fêmur esquerdo e na clavícula.