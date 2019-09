Segundo a Polícia Rodoviária, a motorista, uma idosa de 67 anos passou mal e perdeu o controle do carro.

publicado em 30/09/2019

Idosa de 89 anos ficou gravemente ferida apos carro capotar em rodovia de Icém — Foto: Arquivo Pessoal

Uma idosa de 89 anos ficou gravemente ferida após o carro em que ela estava capotar neste domingo (29) na Rodovia BR-153, em Icém (SP).Segundo a Polícia Rodoviária, a motorista, uma idosa de 67 anos, passou mal no trecho que fica próximo a ponte do Rio Turvo. Ela perdeu o controle, bateu em um barranco e capotou em seguida.Quatro pessoas estavam no carro, mas somente a idosa ficou ferida. Ela foi levada para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). O estado de saúde dela é considerado estável. Ela teve ferimentos no rosto, clavícula e fêmur.