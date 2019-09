O crime foi motivado por uma discussão na festa de aniversário do assassino, em Frutal, no interior de Minas Gerais

publicado em 02/09/2019

Mateus foi preso ensanguentado depois de decapitar colega de trabalho (foto: Samir Alouan/Jornal Pontal/POntal Online/97FM/Divulgação)

Uma ocorrência trágica assustou a população de Frutal, no Triângulo Mineiro, neste sábado. Um homem de 23 anos matou outro de 45 e decapitou a vítima.Em seguida, ele chegou a caminhar pelas ruas da cidade com a cabeça e ainda tentou se matar, até ser preso pela Polícia Militar. Outro homem de 30 anos também se feriu na ação. Ele é Israel Nascimento Borges. Segundo informações do repórter Samir Alouan, do Jornal Pontal/Pontal Online/97FM, os três eram colegas de trabalho, funcionários do MatadouroDe acordo com o boletim de ocorrência, os militares foram acionados para o cruzamento das ruas Paul Harris com Chiquinho da Mata, onde encontraram Fernando Gomes Ferreira, de 45 anos, decapitado. Ele trabalhava como motorista do matadouro, e atuava na entrega de carnes na cidade. No local, os policiais receberam informações de que o autor do crime, Mateus Henrique Machado de Souza, de 23 anos, vigilante do matadouro, estaria em um local próximo, na Rua Professor Carlos Justino.No endereço citado, eles encontraram Mateus ensanguentado, que estava com a cabeça da vítima do homicídio. Mateus tinha algumas lesões, o que motivou o acionamento do Corpo de Bombeiros. Como os militares dos bombeiros estavam em atendimento em outra cidade, o autor do assassinato foi socorrido pela PM ao Hospital Frei Gabriel. Os médicos constataram uma lesão na coluna cervical, outra nos membros superiores e mais uma no maxilar.Israel, de 30 anos, que também ficou ferido e foi atendido no mesmo hospital, trabalha como entregador de carnes, junto com Fernando. Ele foi socorrido por populares e teve lesão abdominal. Segundo a PM, o autor do crime foi preso em flagrante, mas não pode ser apresentado à delegacia porque foi transferido para um hospital em Uberaba. Tudo teria começado quando Fernando chamou Mateus e Israel para comemorar seu aniversário em uma chácara próxima. Os três teriam discutido e há informações de testemunhas de que Mateus chegou a ser agredido. Ele deixou o local e se dirigiu ao matadouro para trabalhar, mas os outros dois também foram até o matadouro. No pátio da prefeitura, que fica ao lado, nova confusão, mas dessa vez Mateus acertou Israel com uma faca bastante afiada, usada na manipulação das carnes.Fernando também foi atingido e continuou discutindo com Mateus, momento em que teve a cabeça cortada com a mesma faca. Testemunhas disseram que Mateus saiu com a cabeça da vítima e andou por cerca de 100 metros até a casa de um outro funcionário do matadouro, onde desferiu golpes de faca contra ele mesmo, tentando se matar.A reportagem tentou contato com a Polícia Civil, mas ainda não conseguiu informações sobre as investigações preliminares do caso. Mais informações serão divulgadas na manhã desta segunda-feira.