A prisão ocorreu durante o patrulhamento da equipe em combate ao crime na Zona Norte de Votuporanga

publicado em 08/09/2019

Os policias da Força Tática apreenderam diversas porções de maconha, uma pedra grande de crack e dinheiro oriundo do tráfico (Foto: Divulgação/Força Tática)

Érika ChaussonDois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, foram apreendidos pelos policiais militares da Força Tática, durante a noite de sábado, pelo envolvimento com o tráfico de drogas na rua Dos Canários, no bairro Pró-povo, em Votuporanga. O flagrante ocorreu durante o patrulhamento da equipe em combate ao crime na zona Norte.Segundo informações da Força Tática, ao adentraram na rua Dos Canários, os policiais localizaram dois indivíduos em atitudes suspeitos, que ao perceberem a aproximação da viatura policial, demonstraram nervosismo e tentaram fugir, motivo pelo qual foram abordados logo em seguida.Durante revista pessoal nos menores, a Força Tática localizou algumas porções de maconha. Em buscas pela residência dos infratores, a equipe ainda apreendeu diversas porções do mesmo entorpecentes, uma pedra grande de crack, que seria fracionada posteriormente, e grande quantidade de dinheiro, proveniente do tráfico.Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de apreensão aos adolescentes por ato infracional de tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo encaminhados juntos com os objetos apreendidos até a Central de Flagrantes de Votuporanga.Na delegacia, a autoridade policial tomou ciência do ocorrido e ratificou a apreensão dos infratores, que foram liberados em seguida após seus responsáveis legais comparecerem no local e devem ser apresentados ao Juizado da Infância e Juventude.