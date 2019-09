O menor que fora apreendido, forneceu informações falsas a polícia, na tentativa de livrar seus comparsas

publicado em 03/09/2019

Ambos foram conduzidos a delegacia e permanecerão a disposição da justiça (Foto: Divulgação/Polícia)

O fato ocorreu no dia 24 do mês de agosto, onde três indivíduos solicitaram três motos para que fossem até uma chácara de festa, na Estrada Vicinal Herbert Vinicius Mequi. No local, as vítimas foram agredidas, tendo uma das vítimas sofrido golpes de faca no rosto e pescoço, além de sofrerem ameaças de arma de fogo. Um dos indivíduos foi detido por um dos mototaxistas que acionou a polícia militar, que o conduziu até o plantão policial e ficou apreendido. O menor que fora apreendido, forneceu informações falsas a polícia, na tentativa de livrar seus comparsas.O caso então, passou a ser investigado por policiais civis do Segundo Distrito, que após intenso trabalho de investigação, conseguiu identificar os outros dois suspeitos, sendo um menor de idade de L.G.G. de 16 anos e o maior G.A.V. de 19 anos, ambos moradores do bairro Paineiras. A delegada Karina Tirapeli, representou pela prisão do maior e pela apreensão do menor, que foi deferida pelo Poder Judiciário.Os policiais do 2ºDP, com apoio da Dise, passaram a diligenciar visando dar cumprimento aos mandados, tendo localizado o maior G.A.V. no Distrito de Simonsen e o menor L.G.G. na cidade de Valentim Gentil. Ambos foram conduzidos a delegacia e permanecerão a disposição da justiça.