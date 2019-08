Homem também ameaçou a vítima de morte com uma faca e uma barra de ferro, informou a polícia.

publicado em 19/08/2019

A defesa do vereador não foi identificada para falar sobre o caso (Foto: Reprodução)

Um vereador de Pontes Gestal (SP) foi preso na noite deste domingo (18) suspeito de agredir a esposa com tapas no rosto.Segundo a polícia, Jerry Gustavo de Souza Lemes (SD) chegou bêbado na casa onde os dois moram juntos e começou a agredir a mulher de 22 anos com tapas no rosto. Ainda segundo a polícia, o homem ameaçou a vítima de morte com uma faca e uma barra de ferro.A Polícia Militar foi acionada e quando chegaram no local, Jerry confessou o crime. Ele foi preso em flagrante e a faca e a barra de ferro usadas para ameaçar a vítima foram apreendidas. A defesa do vereador não foi identificada para falar sobre o caso.Fonte. G1