Assessoria do shopping afirmou que a situação foi controlada e que ninguém se feriu. Local vai permanecer fechado por causa da fumaça.

publicado em 31/08/2019

Muita fumaça se formou no local em Rio Preto — Foto: Arquivo Pessoal

Um princípio de incêndio atingiu o shopping Cidade Norte de São José do Rio Preto (SP), na noite desta sexta-feira (30), e o local precisou ser esvaziado. Ninguém ficou ferido.De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam iniciado em uma loja de calçados. Todos os clientes e funcionários deixaram o local.A assessoria do shopping afirmou que a situação foi controlada e ninguém se feriu. No entanto, o local vai permanecer fechado por causa da fumaça.A nota diz ainda que a administração está trabalhando ininterruptamente para que o shopping funcione normalmente neste sábado (31).