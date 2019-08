Além das seis aves, policiais encontraram um alçapão para capturar os animais. Multa é de R$ 3 mil. Aves serão soltas na natureza

publicado em 21/08/2019

Aves foram encontradas no quintal de uma casa em Votuporanga — Foto: Divulgação/Polícia Ambiental

Um pedreiro de 42 anos foi autuado na noite desta terça-feira (20) por crime ambiental por manter seis aves em cativeiro em uma casa no Bairro São Cosme, em Votuporanga (SP).A Polícia Ambiental encontrou as aves no quintal de uma casa preso em gaiolas. Além das aves, os policiais encontraram um alçapão para capturar os animais.O homem foi ouvido e liberado mas terá que pagar uma multa de R$ 3 mil. Todas as aves serão soltas na natureza.