Mãe e amiga da adolescente permanecem em estado grave na Santa Casa. Motorista do outro veículo também foi socorrido em estado grave.

publicado em 10/08/2019

Os relatos são do motorista que sobreviveu (Foto: Reprodução)

Duas pessoas da mesma família morreram em um acidente na madrugada deste sábado (10), na Rodovia Feliciano Sales Cunha, em Pereira Barreto (SP).Segundo a Polícia Rodoviária, dois carros bateram de frente depois de um deles perder o controle da direção. Os relatos são do motorista que sobreviveu.Ele disse que trafegava pela rodovia atrás de um caminhão, que freou bruscamente. Para não bater na traseira do caminhão, ele puxou o freio de mão, mas acabou perdendo o controle da direção e invadindo a pista contrária, batendo de frente com outro carro.Nele estavam um casal, a filha deles, de 14 anos, e uma amiga dela. O pai morreu no local do acidente e a filha chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. A mãe e a amiga permanecem em estado grave na Santa Casa de Pereira Barreto.No veículo que invadiu a pista estavam o motorista, que foi socorrido em estado grave, e um passageiro, que ficou levemente ferido.