Acidente foi registrado na madrugada de sexta-feira (23), na rodovia Doutor Leo Luchesi, em Populina (SP). Enterro de vítima será feito no cemitério de Bauru (SP), cidade onde familiares moram.

publicado em 24/08/2019

Médica não resistiu aos ferimentos e morreu em rodovia de Populina — Foto: Divulgação

Pacientes da médica Gabriela Salles Caricati, de 26 anos, que morreu após capotar o carro que dirigia na rodovia Doutor Leo Luchesi, em Populina (SP), usaram as redes sociais para lamentar a morte da jovem.O acidente foi registrado na madrugada de sexta-feira (23). De acordo com a Polícia Rodoviária, a vítima estava a caminho da Santa Casa, local onde trabalhava, quando perdeu o controle da direção e o veículo capotou até parar no acostamento.A morte causou comoção web. Um homem chegou a escrever em uma postagem do Prefeito de Populina, Adauto Severo João Cesar (PPS), que “nossa população perdeu uma grande profissional, amável e de bom coração".O prefeito Adauto Severo João Cesar (PPS) de Populina decretou luto na sexta-feira (23).Em outro comentário, outra mulher relembrou que o neto dela tinha se consultado com a médica um dia antes da morte dela e disse não ter acreditado quando recebeu a notícia do acidente.“Ainda ontem ela consultou meu neto. Disse que estava com suspeita de catapora. Pediu que retornasse hoje que ela queria ver ele novamente. Realmente, ele amanheceu com catapora. Só que não deu tempo de a Doutora ver”, escreveu em um trecho.“Meu Deus! Como não somos nada nessa vida. Tão nova, cheia de vida, e num piscar de olhos tudo se acaba. Os meus mais sinceros sentimentos a família da Doutora. Que sofrimento meu Deus”, completou a mulher.Em outros comentários, moradores desejaram pêsames aos familiares da vítima e lamentaram o acidente.AcidenteDepois de capotar o carro, motoristas que passaram pela rodovia acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária.De acordo com a Polícia Rodoviária, a vítima foi retirada das ferragens e submetida a procedimentos de reanimação. Contudo, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local do capotamento.O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Fernandópolis (SP). O velório e o enterro dela serão feitos no cemitério de Bauru (SP) neste sábado (24), cidade onde a família mora.Ainda segundo a corporação, o trânsito no trecho não precisou ser interditado. As causas do capotamento serão investigadas pela Polícia Civil.