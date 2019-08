Não houve registrado de feridos no local

publicado em 24/08/2019

Após a colisão, motorista fugiu do local (Foto: A Cidade)

Da redação

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado, na rua Bahia, em Votuporanga. Não houve registrado de feridos no local.Segundo informações preliminares, o motorista de outro veículo teria perdido o controle da direção e colidido contra na traseira de um veículo que estava estacionado na rua Bahia. Após a colisão, o indivíduo fugiu rapidamente do local.A Polícia Militar de Votuporanga foi acionada e conseguiu localizar o motorista em uma residência. Ele foi conduzido até o Plantão Policial para o registro da ocorrência. Apesar da batida, não houve registros de feridos. As causas do acidente serão investigadas.