publicado em 24/08/2019

O adolescente foi encaminhado até o Plantão Policial (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Da redaçãoA Polícia Militar de Votuporanga apreendeu um adolescente, durante a noite desta sexta-feira, por participar de um roubo a mototaxistas, na vicinal Herbert Vinicius Mequi, na cidade. Outros dois adolescentes também estão envolvidos no crime, porém, conseguiram fugir.Segundo informações preliminares, os menores infratores acionaram os mototaxistas na vicinal próximo do bairro Pozzobon. No local, as vítimas foram agredidas violentamente e, após as fortes ameaças, os adolescentes roubaram as motos e fugiram.A Polícia Militar foi acionada e conseguiram deter um dos envolvidos, sendo encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde a autoridade policial decretou a apreensão do menor, que ficou à disposição da Justiça. Em relação aos demais, a PM já está ciente e continuará com as investigações.