Vítima informou que foi até a agência para sacar e um indivíduo o ajudou, porém disse que não foi possível concluir a operação

publicado em 11/08/2019

O boletim de ocorrência foi registrado no Primeiro Distrito Policial; caso será investigado pela polícia (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm idoso de 78 anos foi vítima de estelionato ao ir até sua agência bancária para efetuar um saque, receber ajuda de um indivíduo e perder R$ 1.700 em um golpe. O caso foi registrado nesta sexta-feira no Primeiro Distrito Policial de Votuporanga.Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi até a sua agência no centro da cidade, na última quarta-feira, para sacar uma quantia em dinheiro, no entanto, enquanto aguardava na fila para receber auxílio, um indivíduo o abordou lhe direcionando para outro homem, que alegava que iria ajudar o idoso.Conforme consta na ocorrência, ao chegar até o rapaz, o morador de Votuporanga informou qual transação gostaria de fazer, tendo entregado seu cartão bancário para o suspeito, que acessou o caixa eletrônico e pediu que a vítima digitasse a senha para concluir a operação.De acordo com a vítima, após digitar a senha, o indivíduo alegou que não havia sido possível concluir a transação bancária e disse para a vítima procurar o atendente do banco, porém, como já havia encerrado o expediente, o funcionário disse que não poderia ajudar a vítima.O idoso, então, retornou à agência bancária nesta sexta-feira para tentar efetuar novamente o saque. Durante a consulta, a vítima constatou que havia caído em um golpe de estelionato, já que constava em sua conta bancária um saque no valor de R$ 1.700 que não teria sido realizado pelo idoso.Por conta do prejuízo, o idoso procurou a delegacia de Votuporanga para registrar um boletim de ocorrência com natureza de estelionato e o caso será encaminhado para investigação policial.