publicado em 14/08/2019

O motorista do carro parou para prestar socorro e esperou a chegada da polícia (Foto: Reprodução)

Um idoso de 77 anos morreu atropelado na manhã desta quarta-feira (14) na Rodovia Jarbas de Morais, em Jales (SP).Segundo informações da Polícia Rodoviária, ele estava atravessando a rodovia depois de sair de um ônibus que estava parado às margens da rodovia, quando um carro não conseguiu frear e atropelou o homem.O motorista do carro parou para prestar socorro e esperou a chegada da polícia. O idoso morreu no local do acidente.