A empresa de ônibus informou que os pacientes que tiveram alta estão sendo assistidos pela equipe

publicado em 01/08/2019

A empresa de ônibus informou que os pacientes que tiveram alta estão sendo assistidos pela equipe (Foto:Brasil | Só Noticias)

Um homem, uma mulher e uma criança ocupantes da carreta com placas de Fernandópolis e o motorista do ônibus da empresa Satélite, com placas de Goiânia (GO), morreram no violento acidente que ocorreu, ontem, por volta das 23h, na BR-163 entre Nova Mutum-Posto Gil. Um GM Cobalt, com placas de Lucas do Rio Verde, também se envolveu na colisão.O motorista da carreta é Carlos Antônio Ferreira, que morava em Fernandópolis, local onde deve ser sepultado juntamente com a mulher Vera Lúcia Vile de Oliveira, 65 anos e um neto Tiago Cremonin de 2 anos. Os corpos foram identificados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Diamantino.O ônibus saiu de Peixoto de Azevedo e seguia para Imperatriz, no Maranhão, com 26 passageiros. A carreta transportava cimento e a carga ficou na pista. A colisão foi frontal e o carro teria batido na traseira do ônibus- a aproximadamente 50 km de Mutum.Esta manhã, a concessionária informou que 28 pessoas foram encaminhadas pelas equipes ao hospital em Mutum (duas em estado grave). Não há informações de quantas ficaram internadas.Cinco pessoas que viajavam no Cobalt saíram ilesas. Durante a madrugada, uma fonte do Corpo de Bombeiros disse que a primeira estimativa era de aproximadamente 30 pessoas feridas e socorridas pelas equipes da Rota Oeste, bombeiros e em ambulâncias da prefeitura e levadas aos hospitais em Mutum e Diamantino “com ferimentos leves e graves”.Devido a grande quantidade de feridos a corporação convocou soldados que não estavam de serviço para ajudar no socorro. Cerca de 8 viaturas foram usadas para transportar os feridos. As duas pistas da rodovia foram fechadas para atendimentos as vítimas.A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) encerrou as análises de como ocorreu o acidente por volta das 6h10. Na sequência, as equipes da concessionária realizaram a limpeza da pista para liberação do tráfego que ocorreu por volta das 6h23. O procedimento é importante para remoção de resíduos e destroços, evitando incidentes ou até mesmo novos acidentes.A empresa de ônibus informou que os pacientes que tiveram alta estão sendo assistidos pela equipe.