Um dos traficantes alegou a Polícia Militar Rodoviária que transportava a droga do MS e entregaria em Votuporanga

publicado em 02/08/2019

Os policiais militares rodoviários apreenderam vários tijolos de maconha, que estava escondido em uma mala de viagem (Foto: Divulgação)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar Rodoviária de Votuporanga prendeu dois homens, um de 30 e outro de 29 anos, pelo envolvimento com o tráfico de drogas, durante a madrugada desta sexta-feira, na rodovia Péricles Belini, em Votuporanga. Os traficantes traziam cerca de 48 tijolos de maconha do Mato Grosso do Sul até a cidade.Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais viram um veículo com placas de Jales trafegando em alta velocidade pela rodovia, razão pela qual realizaram a abordagem imediatamente. Em buscas pelo carro, foram localizados, em uma mala, 48 tijolos prensados de maconha, além de uma grande porção esfarelada, momento em que deram voz de prisão ao mesmo.Questionado, o acusado afirmou que teria sido contratado e receberia R$ 10 mil para efetuar o transporte das drogas do Mato Grosso do Sul até Votuporanga e que deveria deixar em um posto de combustíveis, assim como o veículo, que era alugado.Durante a abordagem, os policiais perceberam que o celular do indiciado estava a todo tempo recebendo mensagens, então, o homem confessou que dois indivíduos estavam o acompanhando no trajeto para indicar qual o melhor caminho e evitar qualquer problema. Ele também contou que um dos indivíduos iriam buscá-lo em sua residência, momento em que as autoridades solicitaram o apoio de outros policiais.Os policiais se deslocaram até a residência do traficante de 30 anos, onde presenciaram quando o outro indiciado chegou em uma motocicleta, porém, ao ver a presença da viatura, fugiu do local até sua casa, se escondendo dentro do imóvel. Em virtude disso, não foi possível realizar a prisão de entorpecentes, celulares e do veículo usado pelos indivíduos.Os traficantes ainda confessaram que uma das porções encontradas com os tijolos seria consumida por eles, como forma de comemoração ao concluir o serviço de transporte. Diante dos fatos, os envolvidos foram levados até a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde permaneceram detidos até serem apresentados a audiência de custódia.