O suspeito foi preso por tráfico de drogas

publicado em 24/08/2019

As porções de maconha foram apreendidas dentro de um coração de pelúcia que estava no quarto do suspeito (Foto: Divulgação)

Um servente de 23 anos foi preso por tráfico de drogas em Rio Preto. As porções de maconha foram apreendidas dentro de um coração de pelúcia que estava no quarto do suspeito. A apreensão ocorreu na tarde desta quinta-feira, 22, no Parque Estoril.Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito foi apreendido com 13 porções de maconha durante patrulhamento de rotina da polícia. Os policiais foram até a residência do suspeito, onde localizaram mais um pedaço grande e três médios da mesma droga dentro de um coração de pelúcia.O servente foi encaminhado à Central de Flagrantes e preso por tráfico.