A Especializada já estava investigando o acusado pelo envolvimento com a venda de crack e maconha na cidade

publicado em 06/08/2019

Os agentes da Dise local apreenderam crack, maconha, dinheiro, celular, balança e material usado na embalagem (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Sobre Entorpecente, a Dise de Votuporanga, prende na tarde desta segunda-feira um traficante de 33 anos conhecido como ‘Cara-branca’, pelo envolvimento com a venda de crack e maconha, no bairro Sonho Meu, na cidade. A Especializada já estava investigando o homem pela prática do crime.Segundo a Dise, na tarde desta segunda-feira os policiais estavam vigiando a residência do investigado e presenciaram o momento em que um veículo, com placas de Fernandópolis, chegou com três indivíduos e adquiriram os entorpecentes com o traficante.Após a compra, retornaram para o carro e seguiram em direção a rodovia Péricles Belini, onde foram abordados pela equipe.Durante buscas, os agentes da Dise localizaram porções de maconha e, ao serem questionados, os indivíduos alegaram que a droga era para uso próprio.Em seguida, os policiais retornaram até a casa de ‘Cara-branca’ e realizaram a prisão em flagrante do acusado. Os agentes da Dise realizaram buscas pelo imóvel, onde encontraram um tijolo de crack pesando aproximadamente 330 gramas e, que após ser fracionado, renderia em torno de 1.650 porções da droga.Conforme informações da Dise, os policiais ainda localizaram outra pedra do mesmo entorpecente que pesava cerca de 40 gramas e ao ser fracionada, renderia em torno de 120 porções menores para serem comercializadas aos usuários. Também foram apreendidas 21 porções de maconha, que já estavam embaladas e prontas para a venda.Ainda durante as buscas pela residência, foram encontrados uma balança de precisão, dinheiro proveniente do tráfico das drogas e material usado para embalar os entorpecentes, além de um aparelho celular.Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao traficante, que inclusive é reincidente no crime e já cumpriu pena por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado até a sede da Dise de Votuporanga, onde foi autuado pelo crime e, posteriormente, levado para uma cadeia pública da região ficando à disposição da Justiça.