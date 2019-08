Na madrugada do dia 21 de junho deste ano, vândalos colocaram fogo em uma palmeira na rua Amazonas, no centro da cidade

publicado em 16/08/2019

Conforme as investigações, os menores voltavam da feira semanal quando atearam fogo na palmeira (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brApós algum tempo de investigação, a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga finalmente solucionou o ato de vandalismo contra uma palmeira na rua Amazonas, no centro de Votuporanga, registrado na madrugada do dia 21 de junho deste ano.No dia do ocorrido, vândalos durante a madrugada atearam fogo em uma palmeira plantada na calçada da rua Amazonas e fugiram logo após o crime. O Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado para atender a ocorrência e conseguiram controlar as chamas, no entanto, a árvore ficou toda danificada.Após o registro do boletim de ocorrência, a DIG iniciou uma investigação para localizar os envolvidos no ato de vandalismo, sendo que no decorrer da semana, a equipe da Polícia Civil da delegacia Especializada identificou que três adolescentes, com idades entre 15 e 16 anos, seriam os responsáveis pelo crime.Durante as investigações, a delegacia ainda apurou que os envolvidos são moradores de Votuporanga e que, no dia do fato, os menores estavam na feira que ocorre semanalmente na praça São Bento. Quando retornavam para suas residências, pararam em frente a palmeira e, com um isqueiro, colocavam fogo. Ao perceberam que as chamas se alastraram rapidamente, fugiram do local.Depois de serem identificados, os adolescentes infratores foram intimados a comparecerem na sede da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde a autoridade responsável pelo caso prestou as declarações de cada um, acompanhados de seus responsáveis legais.Por se tratar de um crime de vandalismo, os envolvidos serão autuados pelo ato infracional e responderão pelo crime.